البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ أهالي قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في حصاد ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالبدء في تشغيل المجمعات الخدمية التي تم الانتهاء من أعمال إنشائها بمركز شبين القناطر، وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيداً بالجهد المبذول بمركز شبين القناطر في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية.

وأوضح مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بقيادة المحاسب خالد العرفي، رئيس المدينة، بدء تشغيل 6 مجمعات خدمية المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين"، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وجاءت المجمعات الخدمية التي بدا بها العمل اليوم بقرى "كفر شبين، وطحانوب، ومنشأة الكرام، والمريج، وطحوريا، والأحراز"، وتقدم تلك المجمعات خدمات "بيان صلاحية الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصة فتح محل - إلغاء رخص محل - ترخيص إعلان - شهادة مطابقة"، بخلاف التضامن الاجتماعي والتموين.

وكشف رئيس المدينة، أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغرة.

كما حرص المحاسب خالد العرفي رئيس المركز والمدينة، على متابعة موظفي تلك المجمعات الخدمية من مسئولي مكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن، الذين تم البدء في أداء العمل بمجمع الخدمات الحكومية، وذلك للتأكد عليهم بتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق، مؤكداً على العاملين بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وطبقاً للقانون.



الاستفادة من الخدمات بالمجمعات



بدء استقبال المواطنين بالمجمعات الخدمية



توافد المواطنين على المجمعات