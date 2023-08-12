الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا 224 ألف طلقة مدفعية و2300 صاروخ منذ بداية الحرب

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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم السبت، إن الحلفاء الأوروبيين سلموا أوكراناي، منذ بداية الحرب الروسية، ما يقرب من 224 ألف طلقة مدفعية و2300 صاروخ.

وأوضح المتحدث - في تقرير على موقع (يوروأكتيف) التابع للاتحاد الأوروبي - أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلمت حوالي 223 ألفا و800 ذخيرة مدفعية - طويلة المدى ذاتية الدفع وذخيرة دقيقة التوجيه بالإضافة إلى ذخيرة الهاون - و 2300 صاروخ من جميع الأنواع".

وقال الاتحاد الأوروبي إن القيمة الإجمالية للذخائر التي تم توفيرها بلغت 1.1 مليار يورو.

وفي المجموع، يقول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إنهم أنفقوا حوالي 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من جميع الأنواع منذ بدء حرب روسيا في فبراير 2023.