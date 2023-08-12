اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 12:43 م
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إصابة 7 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

السبت، 12 أغسطس 2023 12:32 م
إصابة 7 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالي

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أصيب 7 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منشأة رحمي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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