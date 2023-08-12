اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بمنطقة الكوثر بالغردقة

السبت، 12 أغسطس 2023 03:01 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بمنطقة الكوثر بالغردقة إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب شخصين صدمتهما سيارة بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الاسعافات اللازمة. 
 
تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصابة شخصين، بعد أن صدمتهما  سيارة  بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، تم نقلهما إلى مستشفى الغردقة العام.
 
وتبين إصابة احدهما بإشتباه كسر بالزراع الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم،  وتم بتر 3 اصابع، فيما كانت إصابة الآخر عبارة عن إشتباه كسر بالزراع الأيمن.
 
 
 

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