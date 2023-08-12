إزالات فورية لـ 12 حالة تعد على أراض زراعية بمركزى كفر الشيخ والحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،مشيرًا إلى متابعة رؤساء المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات مركز الحامول بمتابعة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، منهم حالتين بناء مخالف بالطوب البلوك تعدي علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور علي مساحه 200م تقريبا، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي مساحه 200م تقريبا على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وفك شدة خشبية لعمل أعمدة على مساحة 140 مترا بمنيسى التابعة للوحدة المحلية للبنا، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى تعد على الأرض الزراعية مساحة 100م جمعية زوبع الزراعية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت حملات مركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية من المهد بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحمراوي، و قرية دقلت، قرية اسحاقة.