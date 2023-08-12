اليوم السابع
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إخلاء برج إيفل بفرنسا بعد تهديد بوجود قنبلة

السبت، 12 أغسطس 2023 03:59 م
إخلاء برج إيفل بفرنسا بعد تهديد بوجود قنبلة برج إيفل
كتب محمد جمال

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أعلن مصدر فى الشرطة الفرنسية أن برج إيفل في باريس أغلق أمام الجمهور، السبت، بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر "تهديد بوجود قنبلة".
 
وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس، أبرز معالم فرنسا السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.
 
وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.
 
وصرحت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".
 
وأجلي الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.
 
ويعود إنشاء برج إيفل إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر.

برج إيفل

فرنسا

باريس



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