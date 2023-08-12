إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد صفوت ،باحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تمكنت من سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة، وتوجهت إلى أحد محال الذهب لبيع حصيلة المسروقات إلا أن التاجر شك فى أمرها لعدم وجود فواتير للمشغولات الذهبية وأبلغ رجال المباحث الذين حضروا، وتم القبض على المتهمة وبمناقشتها عن مصدر المشغولات الذهبية، اعترفت بسرقتها من شقة فى منطقة جاردن سيتى بقصر النيل.

وتمكن رجال المباحث من القبض على سيدة أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.