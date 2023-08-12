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أول صور للشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة

السبت، 12 أغسطس 2023 11:15 ص
أول صور للشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة الشيخ ماهر المعيقلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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بعد أن تعرض لوعكة صحية أمس الجمعة خلال أداء الصلاة، طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية، اليوم السبت، الجميع، على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي.

وقالت الوكالة في بيان: "وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي خلال زيارتها له في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة".

وكان خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي تعرض، الجمعة، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة فلم يستطع إتمام الصلاة لينوب عنه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، وفقا لبيان صادر الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

وأضافت الرئاسة في بيانها أن "المتحدث الرسمي للرئاسة يُظمئن الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة".

زيارة المعيقلي
زيارة المعيقلي

 

ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي

 


الشيخ ماهر المعيقلي

ماهر المعيقلي

اصابة ماهر المعيقلي

صلاة الجمعة

الحرم المكي



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