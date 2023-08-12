اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 10:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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أوكرانيا تطلع المملكة المتحدة على الاحتياجات العاجلة للجيش

السبت، 12 أغسطس 2023 09:05 م
أوكرانيا تطلع المملكة المتحدة على الاحتياجات العاجلة للجيش زيلينسكى
أ ش أ

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 اطلع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى نظيره البريطانى الأدميرال تونى راداكين على الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني.

وقال زالوجنى - فى منشور على تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /السبت/ - "تم عقد اجتماع بناء فى كييف مع الشركاء البريطانيين"، مشيرا إلى أنه تم بحث الوضع على طول خط المواجهة، بالإضافة إلى مسار العمليات الهجومية والدفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا بدأت أمس /الجمعة/ الجولة الأولى من المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.


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