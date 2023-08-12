أمطار وسيول ورياح وبرد فى السعودية والأرصاد تطلق إنذارات فى 4 مناطق بالمملكة

إيمان حنا

أطلق المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم السبت، الإنذار الأحمر لمنطقة جازان، خاصة مدن: الحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة وفيفاء وهروب، وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول، وأوضح أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة 12:20 ظهراً إلى 8 مساءً بتوقيت السعودية.

وتوقع المركز في إنذارٍ أصفر على منطقة حائل أن تشهد المنطقة حالة أمطار خفيفة بكل من الحائط والسلمي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى العاشرة مساءً، وأوضح المركز أن تلك الفترة ستشهد سقوط أمطار خفيفة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد منطقتا عسير وجازان حالة أمطارٍ خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية الأفقية تشمل محافظات: البرك والقحمة بعسير، وكلاً من: الدرب وبيش بجازان، بداية من الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وكان المركز قد أصدر إنذاراً برتقالياً لمنطقة جازان بحالة أمطار متوسطة تصحب برياحٍ نشطة وشبه انعدامٍ في الرؤية وجريانٍ للسيول بين الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً.