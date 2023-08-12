أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "بلتون" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 1.019 مليار ورقة، وبقيمة تداول 3.9 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 23.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 85.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.027 مليار جنيه، ثم "مجموعة إي إف جي القابضة" بحجم تداول 33.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 548.2 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 76.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 433.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 308.2 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 3.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 189.3 مليون جنيه، ثم "النساجون الشرقيون للسجاد"، بحجم تداول 11.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 184.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 46.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 160.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 5.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 159.3 مليون جنيه.