اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
 
-الطماطم بـ 13.5جنيه 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه  
 
‏-البصل الأبيض  بـ 21.5 جنيه
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 21.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 14جنيها   
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 18 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 17 جنيها 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
بامية بـ30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28 جنيها  
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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