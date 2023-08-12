أجواء رائعة على شواطئ مطروح والساحل الشمالي والحرارة تسجل 31 درجة نهارًا

مطروح - حسن مشالي

أجواء رائعة، ورياح لطيفة تخفف تساهم في اعتدال حالة الطقس على شواطئ مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت وسجلت درجات الحرارة 31 درجة خلال فترة النهار و تتراجع لـ 23 درجة مئوية خلال ساعات الليل وتساهم نسمات الهواء البارد في تخفيف الاحساس بدرجات الحرارة.

وتشهد الشواطئ توافد واستمتاع المواطنين بأجواء المصيف والسباحة واللعب والطبيعة البكر الخلابة، مع توافد الآلاف من مختلف المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، لقضاء إجازة المصيف في أجواء رائعة.

وتنتشر أعداد كبيرة، من المصطافين على شواطئ المختلفة وكورنيش مطروح، للاستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.