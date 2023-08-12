اليوم السابع
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أبو مازن يصل مصر غدا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية فى العلمين

السبت، 12 أغسطس 2023 03:38 م
أبو مازن يصل مصر غدا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية فى العلمين الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، غدًا الأحد إلى مصر، في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

ويبحث القادة الثلاثة، وفقا للوكالة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية .

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال .

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها .


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