

وذكرت حكومة المقاطعة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة تسبب في إحداث دمار في 110 محافظات ومدن وأحياء بالمقاطعة.



وتعرضت البنية التحتية بما فيها مرافق النقل والطاقة والاتصالات والمياه في المناطق المنكوبة لأضرار.. وتكبدت المقاطعة خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 95.81 مليار يوان (حوالي 13.38 مليار دولار أمريكي)، وما زال الوضع العام للكارثة قيد التقييم والتحقق.



وحتى مساء أمس الخميس، أثّر الفيضان على ما يقدر بنحو 3.89 مليون شخص. وقد تضرر إجمالي 319700 هكتار من المحاصيل، فيما دُمر 131500 هكتار منها.



كما تكبدت المناطق السكنية خسائر، حيث انهار 40900 منزل، بينما لحقت أضرار جسيمة بـ 155500 منزل. وتضرر ما مجموعه 1150 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال.



ونفذت المقاطعة عملية إجلاء مسبقة للسكان من مناطق تخزين مياه الفيضانات واحتجازها، وكذلك من المناطق التي تواجه خطر التعرض لكوارث جيولوجية. وتم نقل ما يقرب من 1.76 مليون شخص.



وتهدف المقاطعة إلى إكمال أعمال إعادة الإعمار عقب الكارثة في غضون عامين، وضمان عودة كل طالب متضرر إلى المدرسة بحلول الأول من سبتمبر المقبل، فضلا عن ضمان إمكانية عودة السكان إلى منازلهم أو الانتقال إلى أماكن إقامة جديدة قبل بداية فصل الشتاء.