اليوم السابع
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وفاة شخص سقط من عقار في بولاق الدكرور

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:11 م
وفاة شخص سقط من عقار في بولاق الدكرور إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شخص من عقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق إثرها الحياة. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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