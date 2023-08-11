وفاة الضحية الثانية فى حادث انقلاب أتوبيس بمصرف الغربية

الغربية مصطفى عادل

توفى "م.ا" 64 سنة رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية سابقا، متأثرا بإصاباته إثر حادث انقلاب أتوبيس يقل عدد من المعازيم في مصرف بدائرة المركز، والذى أسفر عن إصابة 27 شخصا.

وكان قد أصيب 27 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب أتوبيس في مصرف بطريق كفر الزيات قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب أتوبيس في مصرف على طريق قرية قصر نصر الدين مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهري و5 سيارات إسعاف وتم نقل 27 مصابا بإصابات متفرقة للمستشفي لتلقي العلاج، وتوفي قبل أيام احد المصابين متأثرا بجراحه، فيما ارتفع عدد الضحايا لحالتين بعد وفاة مصاب آخر.