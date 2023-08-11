وقال بن مبارك - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - "إن الحكومة تعاملت بمسؤولية عالية تجاه ملف صافر" ، مشيرا إلى أن هدفها الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة.



وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أمس الخميس استكمال نقل نحو 97% من إجمالي النفط المخزن في "صافر" إلى الناقلة البديلة خلال الأسبوعين الماضيين من عملية النقل.



وكانت الناقلة "صافر" التي تحمل شحنة مقدرة بمليون ومئة أل برميل معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية ، ووصلت الناقلة البديلة اليمن إلى موقع صافر في 30 مايو الماضي ، فيما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التكلفة الإجمالية للعملية تقدر بنحو 142 مليون دولار.