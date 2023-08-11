وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة