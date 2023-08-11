اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة  11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.
 
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

وزارة الاوقاف

يوم الجمعة

افتتاح مساجد

مساجد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة