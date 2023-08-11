هل طفلك يعاني من تقلبات مزاجية؟..نصائح للتعامل معه

كتبت فاطمة ياسر

بعض الأطفال يعانون من تقلب المزاج، وهذا يتسبب في حصول بعض المشاكل النفسية التي تمر بها الأسرة، ومن أبرزها عدم القدرة علي إرضاء هذا الطفل، وتعرض الأم للشعور بالعصبية الشديدة.



وقدم التقرير العديد من النصائح الطبية والنفسية للتعامل مع هذا الطفل، والتعامل مع طبيعته، ومنه: وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من تقلب المزاج يميلون للعصبية و الغضب بشكل سريع، كما أنهم يبكون من أقل الأسباب أو دون أسباب في الأصل، وهذه الأشياء التي يمر بها الطفل تتسبب له في الكثير من المشاكل و قد تجعله شخص غير سوي في مستقبله . 1- أن الطفل لا يستطيع أن يعبر بما يشعر به ، و لكن الأم تعتبر أكثر شخص يشعر بما يشعر به ، و تعرف جيدا ما يريده دون أن يتحدث ، فعندما تشعريه انك تشعرين به و انكي تعرفين جيدا ما يرد فهذا سيشعره بالأمان .

2-يمكن للأم التعامل مع هذا الطفل بطريقة الإشارة مثل هل أنتا متعب ؟ فيجيب عليك بيده ، فهذا يسهل عليكي التواصل معه و تدربينه علي طرق التوصيل الجيدة .

3- يعتبر الاهتمام بهذا الطفل من الأهم الأشياء التي يجب علي الأسرة أن تقوم بفعله .

4- انقضاء أطول فترة مع طفلك تساعده في الهدوء و عدم العصبية و الشعور بالأمان و الحساس بأنه ليس بوحيد .