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هالة السعيد: مهرجان العلمين أعاد البريق لقوة مصر الناعمة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:14 ص
هالة السعيد: مهرجان العلمين أعاد البريق لقوة مصر الناعمة د. هالة السعيد خلال مهرجان العلمين
كتبت أسماء أمين

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حرصت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء تواجدها بمدينة العلمين بعد انتهاء أعمال الوزارة وعدة اجتماعات الخميس، على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين"، والتقت مع الحضور عدد من الصور.
 
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ"اليوم السابع" إنها حرصت على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت، بعد يوم عمل طويل، مؤكدة أن الحالة التي خلقها مهرجان العلمين من حيوية وجرعة فن وترفيه تمنح الساحل الشمالي مزيد من الحيوية والنشاط وترتقي بصناعة الترفيه في مصر وتعيد لمصر بريق قوتها الناعمة.
 
وأضافت أن تنظيم حفلات لرموز الفن والثقافة في مصر مثل عمر خيرت إلي جانب حفلات الشباب يعكس تنوع وعمق وثراء الفن المصري، مشيدة بمستوى تنظيم حفلات مهرجان العلمين، وأكدت أنها تتابع كثير من أخبار المهرجان وتلمس نجاحه في أوساط كثير من رواد الساحل الشمالي.
 
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