وذكرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذا التدريب، الذي بدأ اليوم يعد جزءا لا يتجزأ من الدورة السنوية لتدريب هيئات القيادة والتحكم العسكرية "الأركان" لقوات الأسطول الشمالي.

وأضافت أنه خلال التدريبات التي تجري بقيادة قائد الأسطول الشمالي ألكسندر مويسييف وتستمر عدة أيام، سينشر البحارة العسكريون مجموعة من السفن الاستكشافية لمنطقة القطب الشمالي، وبعد ذلك سيعيدون نشر جزء من القوات الساحلية لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة والدفاع عنها.

وأوضحت أن التمرين يتضمن أيضا "دراسة المناطق والظروف المحتملة لاستخدام مختلف أنواع القوات التابعة للأسطول الشمالي في المنطقة البحرية القطبية الشمالية، وسيتم خلاله تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع، مشيرا إلى أنه يشارك في التدريبات أكثر من ثمانية آلاف عسكري و20 قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم، وخمس طائرات، وما يصل إلى 50 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للأسطول الشمالي.

من ناحية أخرى.. قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي إن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا مهتمة بنظام تجاري تفضيلي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU).

وأضاف أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي EAEU، إلى جانب اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، تدرس هذه الطلبات من وجهة نظر الجدوى الاقتصادية"، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير المبادرات ذات الصلة، حيث تجري حاليا مفاوضات رسمية بشأن تحرير التجارة مع مصر، الإمارات وإندونيسيا.

وتعد "EAEU" جمعية اقتصادية تكاملية دولية تعمل منذ 1 يناير 2015.. وأعضاء الاتحاد هم: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.