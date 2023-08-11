موريتانيا تتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى الاستثمار البريطانى الأفريقى

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قال السفير البريطانى فى نواكشوط كولين ويلز إن بلاده وجهت دعوة لأرباب العمل الموريتانيين للمشاركة فى منتدى الاستثمار البريطانى - الأفريقى الذى ستحتضنه لندن مطلع العام المقبل.

وأكد الدبلوماسى البريطانى للصحفيين فى نواكشوط بعد مباحثات مع رئيس أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ أحمد، إنه تعزيزًا للعلاقات بين البلدين وتكريسًا للتعاون بين القطاع الخاص واستكشاف واستثمار الفرص النوعية التى تتيحها موريتانيا، ستستقبل نواكشوط بعثة بريطانية للعمل مع أرباب العمل على التحضير الجيد لهذا المنتدى وتأمين المشاركة الموريتانية الفاعلة فى نشاطاته.



واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- فرص التعاون بين أرباب العمل الموريتانيين والبريطانيين، وسبل تعزير فرص التبادل بين القطاع الخاص بالبلدين.



وأعرب السفير البريطانى عن اعتزازه بتميز العلاقات الموريتانية البريطانية، وبتطور مستويات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، وانخراط عديد الشركات البريطانية فى شراكات متعددة بموريتانيا، داعيًا إلى العمل على توطيد هذه المكاسب وتوسيعها فى ظل الآفاق الواعدة للبلد بمقدراته البشرية والطبيعة.



من جانبه، قدم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين عرضًا حول فرص الاستثمار الكبيرة بموريتانيا والمقدرات النوعية ومناخ الأعمال الذى يطبعه تحفيز الاستثمار فى أجواء من الأمن والاستقرار، كما ركز على أهمية تثمين المحتوى المحلى لدى الشركات العاملة بقطاع الطاقة.