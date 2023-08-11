مواطن يتعرف على وفاة والده من خلال السوشيال ميديا

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة المشار إليها) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى والذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود اية إصابات ظاهرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.