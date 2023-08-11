مطالبة مواطنى كوريا الشمالية بحماية صور "أسرة كيم" مع حلول العاصفة الاستوائية خانون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مواطنى كوريا الشمالية تم إخبارهم ببذل قصارى جهدهم من أجل حماية صور أسرة كيم، مع استعداد البلاد لأمطار غزيرة ورياح قوية بسبب العاصفة الاستوائية خانون.

وأشارت الجارديان إلى أن الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، ذا رودونج سينمون، قالت إن التركيز الأساسى للشعب ينبغى أن ينصب على ضمان سلامة اللوحات الدعائية للزعيم الحالى كيم جونج أون ووالده كيم جونج ايل، وجده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج.

كما حثت الصحيفة المواطنين على حماية العدد الكبير من التماثيل والجداريات والفسيفساء وغيرها من الآثار الخاصة بأسرة كيم، التى حكمت كوريا الشمالية منذ تأسيسها عام 1948.

ورأت الجارديان أن أمر حماية صور كيم هو بمثابة تذكير بالأهمية التي يوليها النظام للرمزية لتعزيز شرعيته.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة خانون عبر الشمال اليوم الجمعة بعد أن وصلت إلى شبه الجزيرة الكورية أمس الخميس.

وحذرت الجارديان من أن الكوارث الطبيعية يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الشمال الفقير، حيث أدى ضعف البنية التحتية وإزالة الغابات إلى زيادة تعرضه للفيضانات. وقد سببت العاصفة الاستوائية بالفعل فيضانات وانهيارات أرضية فى كوريا الجنوبية. حيث تم الإبلاغ عن حالة وفاة وإجبر أكثر من 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم فى المناطق المعرضة للخطر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية إن كل القطاعات والوحدات فى البلاد كانت تجرى حملة ديناميكية للتعامل مع المناخ الكارثى غير الطبيعى. وأضافت أنه تم إصدار تحذيرات من رياح شديدة وهطول أمطار وموجات مد وجزر.

يأتي وصول خانون بعد أسابيع فقط من هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت إلى مقتل 47 شخصًا على الأقل في كوريا الجنوبية.