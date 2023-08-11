اليوم السابع
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مصرع طفل غرقًا داخل ترعة فى قنا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:06 م
مصرع طفل غرقًا داخل ترعة فى قنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا داخل ترعة في قرية فاو بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة بقرية فاو بحري، التابعة لمركز دشنا شمال قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تتحرى المباحث من الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى في انتظار التصاريح اللازمة للدفن بعد توقيع الكشف عليها.

 

 

 

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