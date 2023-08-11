مصدر أمريكى مطّلع: بايدن يطلب 13 مليار دولار إضافية من الكونجرس لدعم كييف

وكالات

ذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونجرس تخصيص أكثر من 13 مليار دولار إضافية كمساعدات طارئة لأوكرانيا، وذلك مع زيادة الانقسام السياسي حول دعم كييف.

وأشار المصدر إلى أن بايدن يعتزم طلب ذلك الخميس في ظل تدفق هائل للمال بينما تهدأ الحرب وتضغط أوكرانيا بهجوم مضاد.

ويأتى ذلك مع تغير في التحرك هذه المرة، إذ زاد الانقسام السياسي حول كييف، ويواجه مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده جمهوريون ضغطا هائلا لإظهار الدعم للرئيس السابق دونالد ترامب، المتشكك إزاء الحرب.

وكان آخر طلب من هذا النوع من البيت الأبيض في نوفمبر وقوبل بالموافقة، ووفر الكونجرس أكثر مما طلب بايدن.

هذا وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد حذّروا نظراءهم الأوكرانيين "سرّا" من أن هناك حدا لصبر الكونجرس المنقسم - وكذلك الرأي العام الأمريكي - بالنسبة لتكاليف حرب لا ترى نهاية واضحة لها.

ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يطلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لدعم جهود مكافحة الكوارث الفيدرالية، وفقا للمصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه.