مستشار الأمن القومى العراقى: اكتسبا خبرة متراكمة فى مكافحة الإرهاب

أ ش أ

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، أن العراق اكتسب خبرة متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية العمل على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة من خلال تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب.

وقال الأعرجي ــــ في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز، إن العراق قام بإجراءات كبيرة مع دول الجوار لضبط الحدود، وهناك حاجة إلى جهد استخباري أكبر؛ للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة دورية لهذه الاستراتيجية لتواكب المتغيرات.

وأشار الأعرجي، إلى أن العراق حاضر دوما في المواقف الدولية، ولا سيما مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، موضحا أن الأساس في العلاقة مع الدول هي المصالح المشتركة من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم.