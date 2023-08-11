اليوم السابع
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مديرية العمل بالقاهرة: تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتدريب المتعافين

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:52 م
مديرية العمل بالقاهرة: تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتدريب المتعافين أحمد عزاز مدير المديرية و الدكتورة رانيا جلال المشرف على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن لقاء بين مدير المديرية، والدكتورة رانيا جلال المشرف  على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمسئول عن التأهيل والدمج المجتمعي، لبحث سبل التعاون مع الوزارة لتدريب المتعافين من الإدمان  على المهن المختلفة بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإعادة دمجهم مرة اخرى داخل المجتمع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل للذين تم تدريبهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ..

 

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أنه فى إطار جهود المديرية لتدريب الشباب من أجل التشغيل ، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص ، انعقد اللقاء التنسيقي لتفعيل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وخلال اللقاء جرى الاتفاق على تنظيم ندوات  للتوعية بمخاطر الإدمان واضراره على الشباب والمجتمع  بمراكز التدريب أثناء تنفيذ الدورات التدريبية ، وكذلك بالمنشآت لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان على الإنتاج والتنمية ..

 

وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية التي توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى التابعة لها ، على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وخاصة المستحدثة منها من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، حيث يتم تقديم برامج تدريبية مجانية على العديد من المهن التى يحتاجها الشباب فى العمل أو الحياة اليومية على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بالوزارة ، وفق أحدث أساليب التدريب المهنى وعلى أحدث المعدات والأدوات .


وزارة العمل

مديرية العمل بالقاهرة

صندوق مكافحة و علاج الادمان

تدريبات مهنية



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