اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: متابعة ترشيد الكهرباء وإغلاق واجهات المحلات ولوحات الإعلانات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:12 ص
محافظ كفر الشيخ: متابعة ترشيد الكهرباء وإغلاق واجهات المحلات ولوحات الإعلانات ترشيد الكهرباء بالحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات الليلية لمجالس المدن برئاسة رؤساء المدن، ونواب رؤساء المدن، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية  والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج،  فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، متابعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الاضاءة بالشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بالصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات مجالس المدن، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

تخفيض
تخفيض

 

ترشيد الكهرباء بالحامول
ترشيد الكهرباء بالحامول

 

ترشيد الكهرباء ببلطيم
ترشيد الكهرباء ببلطيم

 

جانب من ترشيد الكهرباء بكفر الشيخ
جانب من ترشيد الكهرباء بكفر الشيخ

 

جانب من ترشيد الكهرباء
جانب من ترشيد الكهرباء

 

 


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