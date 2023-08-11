محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فى ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لخطة رى تلك الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين، فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن، مؤكداً على استمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.