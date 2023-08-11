ما أعراض نقص الفسفور بالجسم؟.. ألم العظام والمفاصل أبرزها

إذا كنت تعاني من الأرق وصعوبة في النوم، وعسر الهضم والرغبة في الغثيان، فإذا عليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم للقضاء على هذه الأعراض والحصول علي فوائده الأخرى، قدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم الذي يتناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم، ومنها:
ما أعراض نقص الفسفور بالجسم؟.. ألم العظام والمفاصل أبرزهاالجمعة، 11 أغسطس 2023 03:00 م
مشروب الليمون
كتبت فاطمة ياسر
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