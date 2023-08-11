اليوم السابع
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ما أعراض نقص الفسفور بالجسم؟.. ألم العظام والمفاصل أبرزها

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:00 م
ما أعراض نقص الفسفور بالجسم؟.. ألم العظام والمفاصل أبرزها مشروب الليمون
كتبت فاطمة ياسر

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إذا كنت تعاني من الأرق وصعوبة في النوم، وعسر الهضم والرغبة في الغثيان، فإذا عليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم للقضاء على هذه الأعراض والحصول علي فوائده الأخرى، قدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم الذي يتناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم، ومنها: 

- يقضي علي الأرق 

يعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في حصولك علي التهدئة والاسترخاء، والرغبة في النوم، ولذا عليك تناوله قبل النوم للحصول علي قسط جيد من النوم.

- يعالج عسر الهضم

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم،  فعليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل بعد تناولك لوجبة العشاء، فالزنجبيل دورة التخلص من فضلات المعدة،  أما الليمون يعمل علي تحسن حركة الأمعاء في الجسم، ولذا دمجهم معا يهدئ عسر الهضم. 

- يخفف من الشعور بالغثيان

الزنجبيل له قدرة على التخفيف من الشعور بالغثيان، ولذا قد يقيك  تناول المشروب الدافئ من الليمون والزنجبيل من الشعور بالغثيان، خاصة إذا كنت تعاني من غثيان الصباح.

- يقلل من احتقان الأنف

قد يساعد البخار الناتج من مشروب الليمون والزنجبيل الساخن في فتح تجاويف الأنف ، ويساعد على تنظيف الأنف المحتقن، كما أن شربه دافئ إلى تلطيف التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط من الأنف.

- يخفف من الإمساك

في حالة الإصابة بالإمساك  نتيجة للإصابة بالجفاف، فإن  تناول كوب دافئ من شاي الليمون والزنجبيل قد يساعد علي العلاج الإمساك لأن  الماء يساعد على تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.
 

الليمون بالزنجبيل

فوائد الليمون بالزنجبيل

أهمية مشروب الليمون بالزنجبيل



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