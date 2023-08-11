كيف تقى نفسك من مخاطر الإصابة بالخرف؟

كتب – حسام الشقويرى

تظهر الأبحاث الواعدة أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، أو إبطاء عملية التدهور إذا تم تشخيصك بالفعل، وفقا لما نشره موقع helpguide ومن خلال تحديد عوامل الخطر الشخصية والتحكم فيها وإجراء تغييرات بسيطة وفعالة فى نمط الحياة، يمكنك زيادة فرصك فى التمتع بصحة الدماغ مدى الحياة والحفاظ على قدراتك المعرفية لفترة أطول.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50% . علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدى التمارين الرياضية أيضًا إلى إبطاء المزيد من التدهور لدى أولئك الذين بدأوا بالفعل فى تطوير المشكلات الإدراكية. تحمى التمرينات من مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى عن طريق تحفيز قدرة الدماغ على الحفاظ على الروابط القديمة وكذلك تكوين روابط جديدة.

المشاركة الاجتماعية

البشر مخلوقات اجتماعية للغاية. نحن لا نزدهر فى عزلة، وكذلك عقولنا. قد تحمى المشاركة الاجتماعية أيضًا من أعراض مرض الزهايمر والخرف فى الحياة اللاحقة، لذا أجعل تطوير شبكة قوية من الأصدقاء والحفاظ عليها أولوية.

نظام غذائى صحي

فى مرض الزهايمر، يؤدى الالتهاب ومقاومة الأنسولين إلى إصابة الخلايا العصبية ومنع الاتصال بين خلايا الدماغ. يوصف مرض الزهايمر أحيانًا بأنه "سكرى الدماغ"، وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى وجود صلة قوية بين الاضطرابات الأيضية وأنظمة معالجة الإشارات. ومع ذلك، من خلال تعديل عاداتك الغذائية، يمكنك المساعدة فى تقليل الالتهاب وحماية عقلك.

التحفيز الذهني

من المهم الاستمرار فى تعلم أشياء جديدة وتحدى عقلك طوال الحياة. سواء كنت تبحث عن منع ظهور الخرف أو تأخير تطوره، عندما يتعلق الأمر بدماغك، فإن المفتاح هو "استخدامه أو فقدانه". فى دراسة NIH ACTIVE الرائدة، لم يحسن كبار السن الذين تلقوا ما لا يقل عن 10 جلسات من التدريب العقلى وظائفهم المعرفية فى الأنشطة اليومية فى الأشهر التى أعقبت التدريب فحسب، بل استمروا فى إظهار تحسينات طويلة الأمد بعد 10 سنوات .

النوم الجيد

هناك عدد من الروابط بين أنماط النوم السيئة وتطور مرض الزهايمر والخرف. أكدت بعض الدراسات على أهمية النوم الجيد لطرد السموم من الدماغ. ربط آخرون قلة النوم بمستويات أعلى من بيتا أميلويد فى الدماغ، وهو بروتين لزج يمكن أن يزيد من تعطيل النوم العميق الضرورى لتكوين الذاكرة.

إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدى الإجهاد المزمن أو المستمر إلى خسائر فادحة فى الدماغ، مما يؤدى إلى انكماش منطقة الذاكرة الرئيسية، وإعاقة نمو الخلايا العصبية، وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. ومع ذلك، فإن أدوات إدارة الإجهاد البسيطة يمكن أن تقلل من آثارها الضارة وتحمى عقلك.

صحة الأوعية الدموية

هناك المزيد والمزيد من الأدلة التى تشير إلى أن ما هو مفيد لقلبك مفيد أيضًا لعقلك. يمكن أن يكون الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أمرًا بالغ الأهمية فى حماية عقلك وتقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من الخرف، بما فى ذلك مرض الزهايمر والخرف الوعائى . وبالطبع، يمكن أن تساعدك معالجة مشكلات صحة القلب أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية فى المستقبل.