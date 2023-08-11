كل ما تريد معرفته عن مسابقة التميز لأفضل 10 مشروعات للتنمية المستدامة

كتب هانى الحوتى

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة ، والتي تهدف إلى إعداد قائمة بأفضل 10 مشروعات استثمارية تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية من خلال المشاركة في كل أو بعض مجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي وغيرها من المجالات ذات الصلة.

يتم تقييم أنشطة الشركات المشاركة من خلال لجنة تحكيم يتم تشكيلها من الخبراء المتخصصين في هذا المجال وفقًا لمعايير تم إعدادها مسبقا وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية للمسئولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن المسابقة.

س- متى يبدأ التقديم للمشاركة في مسابقة التميز للتنمية المستدامة؟ ج- تم فتح باب التقديم للشركات اعتبارًا من يوم الأحد 16 يوليو ولمدة شهر، وتقوم الشركات الراغبة في الاشتراك بالمسابقة بمليء استمارة المسابقة واستيفاء المستندات المطلوبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

س- ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التميز؟ ج- تقدم الشركات الراغبة في الاشتراك بالمسابقة المستندات التالية (سجل تجاري حديث للشركة أو المنشأة، والبطاقة الضريبية سارية ومصحوبة بآخر إقرار ضريبية إيجابي، وترخيص مزاولة النشاط على أن يكون ساريًا سواء (مؤقت أو دائم)، وبيان بالعمالة (المؤقتة والدائمة) واستمارة التأمينات الاجتماعية، وآخر 3 ميزانيات شاملة والإيضاحات المتممة لها، وتقدير تقرير تفصيلي عن أنشطة الشركة في مجال التنمية المجتمعية، وإقرار من الشركة أو المنشأة بأن الشركة لم تستخدم برامج المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإقرار على صحة البيانات المقدمة من الشركة أو المنشأة للهيئة وأنها تعبر عن آخر موقف للشركة.

س- وما هي معايير تقديم الشركات المتقدمة لمسابقة؟ ج- هناك عدة معايير أبرزها: أولًا أثر نشاط المسئولية المجتمعية والانتشار الجغرافي: (النطاق الجغرافي: عدد مشروعات المسئولية المجتمعية للشركة التي يتم تنفيذها في مناطق جغرافية مختلفة، والتوزيع الجغرافي لمشروعات المسئولية المجتمعية ويشمل الظروف الاقتصادية لهذه المناطق، أثر نشاط المسئولية المجتمعية: قيمة الميزانية السنوية الخاصة لمشروعات الشركة، ومدى انعكاس تأثير المشروعات لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة في المجتمع).

ثانيًا جودة مشروعات المسئولية المجتمعية وتشمل فكرة المشروع (مجال تركيز المشروع، والقضية التي يتبناها المشروع، وفكرة المشروع ابتكارية أو متكررة)، وخطة المشروع (مدة المشروع السنوية، وعدد الأنشطة المستهدفة وميزانية المشروع)، وأثر المشروع (الأثر الاجتماعي، والبيئي، والانتشار الجغرافي، ومخرجات المشروع وعدد المستفيدين)، والشركاء (تحديد الشركاء وحجم دورهم في المشروع، ومدى قيام الشركة بتنمية وبناء قدرات الشركاء من المجتمع المدني، ومساهمة موظفي الشركة في المشروع)، واستدامة المشروع (مدى قابلية المشروع للتكرار والتوسع، وكفاءة إدارة المشروع متضمنة وجود الإحصائيات ومؤشرات الأداء).