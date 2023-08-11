كل ما تريد معرفته عن طنين الأذن عند الشباب من أسباب والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

يعاني واحد من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة من طنين الأذن، وعادة ما يكون أكثر شيوعًا لدى الأفراد الأكبر سنًا، على الرغم من أنه في دراسة أجريت حديثا على المراهقين، عانى أكثر من نصف المشاركين من طنين الأذن مرة واحدة على الأقل، وأظهر حوالي 28 % من المشاركين علامات طنين مزمن وفقًا لما نشره موقع healthifyme

وتشمل الأسباب المحتملة لطنين الأذن لدى المراهقين الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة من خلال سماعات الأذن أو الذهاب إلى الحفلات الصاخبة والهذيان.

إدارة طنين الأذن

يمكن أن تؤدي بعض العوامل إلى تفاقم الطنين ، لذا فإن تجنبها يمكن أن يساعدك في إدارة الحالة. تشمل هذه العوامل:

ضغط.

قلة النوم.

مناطق صاخبة.

مساحات هادئة.

أطعمة أو مشروبات معينة ، مثل تلك التي تحتوي على مادة الكافيين.

على الرغم من عدم وجود طريقة لعلاج طنين الأذن، إلا أن هناك أدوات واستراتيجيات يمكن أن تساعدك في التعامل مع المشكلة بشكل أفضل:

-يمكن أن تساعد عادات الصحة العامة، مثل ممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي وممارسة تقنيات الاسترخاء لإدارة التوتر على تقليل حجم وتأثير الضوضاء.

-تستخدم أجهزة الإخفاء وتطبيقات النوم أصواتًا خارجية للمساعدة في تغطية صوت طنين الأذن.

-قد تكون الأدوية المضادة للاكتئاب أو مضادات القلق مفيدة في مساعدتك على إدارة آثار طنين الأذن الحاد ، على الأقل على المدى القصير.

-يمكن أن يساعدك العلاج السلوكي في تطوير تقنيات أفضل للتكيف مع طنين الأذن.

-قد يكون الوخز بالإبر مفيدًا أيضًا في تقليل شدة الطنين.

قد تكون العلاجات التجريبية ، مثل التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS) والتحفيز العميق للدماغ (DBS) ، مفيدة أيضًا في المستقبل. في غضون ذلك، احترس من المحتالين الذين يعدون بعلاجات في شكل مكملات أو أدوات أخرى. في حين أنه لا توجد منتجات يمكنها عكس طنين الأذن ، إلا أن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على الشعور بمزيد من التحكم.