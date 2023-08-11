كلية الزراعة بـ«سابا باشا" بالإسكندرية تفتح أبواب أقسام الكيمياء الزراعية والإنتاج الحيوانى.. التفاصيل

المحافظات – أحمد مرعى – محمد سليمان عادل ضرة – محمود مقبول – أسماء على بدر

تعتبر كلية الزراعة بـ«سابا باشا» من أقدم كليات جامعة الإسكندرية ولها تخصصات منفصلة عن كلية الزراعة بمنطقة الشاطبى ومع قرب التقديم لكليات جامعة الإسكندرية يقدم «اليوم السابع» معلومات عن تخصصات الكلية، حيث تضم أقسام الكلية:- (قسم الأراضى والكيمياء الزراعية يضم تخصصات الأراضى والميكنة الزراعية - قسم الاقتصاد الزراعى يضم تخصصات الاقتصاد الزراعى والإرشاد الزراعى والمجتمع الريفى - قسم الإنتاج الحيوانى والسمكى يضم تخصصات الإنتاج الحيوانى والأسماك والأحياء المائية والدواجن - قسم الإنتاج النباتى يضم تخصصات المحاصيل والبساتين - قسم النبات الزراعى يضم تخصصات أمراض النبات «فطريات - بكتريا - نيماتودا - فيروسات» والميكربيولوجيا الزراعية والوراثة - قسم وقاية النبات الزراعى يضم تخصصات «الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعى ومبيدات الآفات - قسم علوم الأغذية يضم تخصص تكنولوجيا الالبان- تكنولوجيا الاغذية»، وشعب الكلية والتخصص فى شعبه تدرسها من الفرقة 3 وهى:- «إنتاج وتكنولوجيا القطن - الأنتاج النباتى - التكنولوجيا الحيوية الزراعية «البيو تكنولوجى»- التخطيط والتنمية الزراعية - استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية - الاستزراع السمكى والأحياء المائية - إنتاج وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية»، ويتم التخصص بالشعب من العام الدراسى الثالث حسب تراكمى سنة أولى وثانية التخصص من السنة الثالثة، وبها برنامج تقنيات الزراعة المحمية.

ويوجد بالكلية برنامج سلامة الغذاء وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة وهو أحدث برامج جامعة الإسكندرية والذى تم افتتاحه بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم «111» لسنة 2021، والبرنامج يقبل طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة وما يعادلها، ويمنح درجة البكالوريوس «تخصص سلامة الغذاء»، ويكون لقب الخريج «مهندس سلامة الغذاء»، ويتم اختيار عدد محدود من الطلاب المقبولين بكلية الزراعة سابا باشا للالتحاق بالبرنامج بعد قبولهم من مكتب التنسيق وبشرط اجتيازهم للمقابلة الشخصية، وتبدأ الدراسة بالبرنامج من بداية الفرقة الأولى ولمدة أربع سنوات، وتمنح الكلية شهادة معتمدة بعد اجتياز الطالب عدد الساعات المعتمدة له فى الكلية «بكالوريوس العلوم الزراعية".