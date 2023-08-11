كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة سوهاج بديل مناسب للهندسة

المحافظات – أحمد مرعى – محمد سليمان عادل ضرة – محمود مقبول – أسماء على بدر

تعتبر كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لجامعة سوهاج، واحدة من كليات الجامعة التى تعتبر بديلا عن كلية الهندسة، وتتطلع أن تكون لها السبق فى خريج ذى درجة عالية من المعرفة والقدرات والمهارات، وله القدرة على مواكبة التقدم السريع فى عالم الصناعة والمنافسة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، والكلية تضم 3 أقسام قسم الميكانيكا وقسم الكهرباء وقسم الإنشات المدنية والمعمارية، «اليوم السابع» من خلال المعلومات التالية يقدم نظرة شاملة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الإلتحاق بكلية الهندسة نظرا لعدم حصولهم على المجموع المطلوب فيمكنهم الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم كبديل.

وتأتى رؤية قسم الميكانيكا إلى تحقيق الريادة العلمية والتكنولوجية فى مجال الهندسة الميكانيكية من تبريد وتكييف وتقييم وإنتاج، وتأتى رسالة القسم إعداد وتعليم كوادر متخصصة فى مجال الهندسة الميكانيكية، وتخريج مدرسين وفنيين على كفاءة عالية وفق المعايير المطلوبة فى سوق العمل وهؤلاء المتخصصين مزودين بالمعرفة والمهارات وقادرون على التطور والإبتكار ,وكذلك المنافسة فى سوق العمل من أجل خدمة الوطن.

والقسم الثانى هو قسم الكهرباء ويعتبر من الأقسام الأولى التى تم إنشائها عند بدء العمل بالكلية عام 2006، ونظرا لمتطلبات سوق العمل من فنيين ومدرسين بالمدارس الصناعية المتخصصين فى مجالات الكهرباء، فإن القسم يقوم بتخريج طلاب متميزين فى هذه المجالات ,حيث يدرس طلبة القسم المقررات المتميزة التى تخدم هذه التخصصات، ويقومون بعمل مشروع تخرج فى السنة النهائية يتم فيه تطبيق ما تم دراسته من مناهج خلال الأربع سنوات .

ويضم القسم شعبة الإلكترونيات، ويهدف القسم إلى تعليم الطالب مهارات التشغيل السليم للمعدات والأجهزة الإلكترونية وكذلك تشخيص وإصلاح الأعطال بالأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى إعداد مصممين ذوى كفاءة عالية لتصميم الدوائر الإلكترونية المختلفة، وشعبة قوى وآلات: وتهدف هذه الشعبة إلى تمكين الطلاب من تعلم طرق تشغيل محطات الكهرباء المختلفة ، وتشخيص وإصلاح الأعطال التى قد تحدث بالمحطات الكهربائية، وكذلك إكسابهم مهارات نظم التحكم الآلى المختلفة للآلات الكهربائية، ويعتبر قسم الإنشاءات المدنية والمعمارية من الأقسام الأولى التى تم إنشاؤها عند بدء العمل بالكلية عام 2006، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس فى تخصص الإنشاءات المدنية والمعمارية .

والقسم الثالث هو قسم الإنشات المدنية والمعمارية، نظرا لمتطلبات سوق العمل من فنيين ومدرسين بالمدارس الصناعية المتخصصين فى مجالات الإنشاءات المدنية والمعمارية فإن القسم يقوم بتخريج طلاب متميزين فى هذه المجالات، حيث يدرس طلبة القسم المقررات المتميزة التى تخدم هذه التخصصات.