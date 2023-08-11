قادة جيوش دول مجموعة "إيكواس" يجتمعون فى غانا بشأن النيجر

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يعتزم قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بـ "إيكواس" عقد اجتماع، فى عاصمة غانا (أكرا)؛ لمناقشة نتائج قمة المجموعة بشأن النيجر.

وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم /الجمعة/، أن المحادثات بين القادة العسكريين تأتى بعد القرار الذى اتخذته المجموعة خلال قمتها المنعقدة أمس /الخميس/ بشأن تنشيط قوة احتياطية؛ تحسبا لتدخل عسكرى محتمل فى النيجر.

كما نوهت المجموعة، خلال القمة، أيضا بأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات بغرض إلغاء الانقلاب فى البلاد.