غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص فى الغربية

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. حيث تم المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، وأسفرت الحملة عن إعطاء ترخيص 97 منشأة. وتم تحرير 144 محضرا لمنشآت طبية مخالفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.





تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.