"عرق سمية" أعمق مواقع الغوص للمحترفين بالبحر الأحمر تعرف على حكايته.. صور

كتبت منال العيسوى

يوجد في البحر الأحمر حوالى 3 محميات طبيعية، أبرزها محمية الجزر الشمالية التي تضم العديد من مواقع الغوص الخلابة التي يوجد بها العديد من أنواع الشعاب المرجانية النادرة والفريدة والمميزة عن باقى المواقع وتجذب السائحين من كل أنحاء العالم، ومن بين هذه المواقع موقع غوص "عرق سمية"، التي يطلقون عليه موقع الجنة تحت الماء، لمن يتقن الغوص ويحترفه فقط.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن موقع غوص عرق سمية وسبب تسميته، وأى الأنواع الخاصة بالشعاب المرجانية يوجد به وسبل الاستمتاع بالغوص في هذا المكان .

أكد أحد الباحثين البيئين بالمحميات الطبيعية في البحر الأحمر أن موقع الغوص المسمى " عرق سمية" يقع فى نطاق محمية الجزر الشمالية تمت تسميته بهذا الاسم لأن أول من غطس به سائحة تسمى سمية، وهى من اكتشفت الشعاب المرجانية النادرة فيه، وهى من اقدم مواقع الغوص ويبلغ عمر الشعاب المرجانية فىه لملايين السنين.

وأوضح الباحث البيئي في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن موقع غطس عرق سمية، لا ينزله سوى الغطاسين المحترفين ويصعب على الهواه النزول فيه، لانه من اعمق مواقع الغوص في شواطئ الغردقة ، حيث يصل عمقه لحوالي 200 متر تقريبا ، كما انه يوجد على بعد 30 مترا كهف ضخم من الشعاب المرجانية، يطلق عليها اسم "سوفت كولر".

وأضاف الباحث البيئي أن موقع غطس عرق سمية له طابع خاص فى الغطس، حيث انه من الوهلة الأولى يصاب الغواص بحالة من الرعب لعمق الموقع ، ولذلك لا ينصح به سوى للغواصين المحترفين، ومع زيادة الغوص بعمق اكبر يتمتع الغواص بحالة من الجمال والعشق والاستمتاع، حيث تتجلى قدرة الخالق وابداعه فى جمال ومناظر الشعاب المرجانية والأسماك ذات الالوان المبهجة.