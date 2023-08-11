طفل 10 أعوام يشعل الحرائق في غابات إيطالية.. صحيفة تكشف التفاصيل

فاطمة شوقى

سجلت طائرة بدون طيار متخصصة في مراقبة الحرائق، وجود طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، وهو يشعل النيران في غابات منطقة كالاباريا، والذى أقر بأن جده هو الذى حرضه على ذلك، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

وقالت رئيس خدمات الوقاية من الحرائق ، روبرتو اوكيوتو "صورتان لفتت انتباهى من خلال الطائرة بدون طيار صورة طفل يشعل النار في غابة مثل المحترفين، وهو أشعل عدة حرائق من مسافة بعيدة ، ثم رصدت الطائرة بدون طيار، الطفل وهو يركض الى جده الذى كان يجلس على الجرار.

ونشرت منطقة كالابريا حوالي ثلاثين طائرة بدون طيار كشكل من أشكال الردع وللتعرف على المهندسين المعماريين لبعض الحرائق التي تشتعل هذه الأيام في البلاد.

وقال أوكيوتو: "بفضل تلك الطائرات ، تمكنا من القبض على 32 من رجال الحرائق فى غضون أسبوعين"، مشيرا إلى أن من بينهم جد الطفل ، الذى حرضه على اشعال النيران في حقل قصب.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية قامت بزيادة الحد الأدنى للعقوبة بالسجن من 4 إلى 6 سنوات لمن يتسبب في نشوب حريق في الغابات او الجبال او المشاتل .

عانى جنوب إيطاليا من حرائق مدمرة في الأسابيع الأخيرة ، أججها الجفاف وموجة الحرارة ، والتي تسببت في درجات حرارة أعلى من 46 درجة، بالإضافة إلى كالابريا ، عانت الجزر الإيطالية بشكل كبير من الحرائق، في صقلية حيث توفى ثلاثة أشخاص ، والتي أدت الى اجلاء أكثر من 2000 شخص.