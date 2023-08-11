اليوم السابع
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ضبط 20 طن قمح محلى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:56 م
ضبط 20 طن قمح محلى قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة،  مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفى هذا السياق  شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالبحيرة حملات تموينية مكثفة بمركز كوم حمادة، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم  لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة .
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
 

 


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