ضبط مطبعة كتب تعليمية بدون ترخيص فى الفيوم

كتب ـ محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته مطبعة بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بطباعة العديد من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول – مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 12500 نسخة من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.