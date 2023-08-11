شباب كفر الشيخ تعلن جدول ترتيب المجموعات لدورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة

انتهت لجنة المسابقات من مناقشة تقارير مراقبي مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، مع اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع من عمر الدورى يوم الأحد المقبل، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدوري عقب انتهاء الأسبوع الثالث، الدوري فى نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق محلة دياى تصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط، وشباس الشهداء تصدر المجموعة الثانية بتسع نقاط، وفريق روينة بتسع نقاط تصدر المجموعة الثالثة، أما عن المجموعة الرابعة كانت الصدارة لفريق الربع بـ6 نقاط .

وتستقبل ملاعب مراكز الشباب الأحد المقبل منافسات الدورى ومباريات الأسبوع الرابع من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، و مصطفى الخطيب، منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.