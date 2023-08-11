اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:46 م
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا مجلس الأمن
أ ش أ

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 أعلن القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولى حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقال بوليانسكى - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - مساء اليوم /الجمعة/ - إنه فى ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، الذى أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمى لها، طلبت موسكو عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 17 أغسطس لمناقشة هذا الأمر.

 

 


مجلس الأمن

روسيا

أوكرانيا

موسكو



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