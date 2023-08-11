رئيس الوزراء الروسى: الاقتصاد ارتفع بنسبة 1.5% فى النصف الأول من 2023

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دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي حققها الاقتصاد الروسي في النصف الأول من العام 2023 ، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.5%.

وقال ميشوستين - خلال اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية اليوم /الجمعة/ أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه تم تحقيق استقرار في الميزانية والوضع المالي مع مراعاة النفقات الدفاعية".

وأضاف أن الديناميكية الإيجابية للاقتصاد تؤدي إلى تحسن وضع الميزانية، حيث أن الإيرادات غير النفطية والغازية نمت على مدى 7 أشهر بنحو 20%، كما أن عائدات النفط والغاز ارتفعت في نهاية يوليو الماضي بنحو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لذلك نتوقع استمرار نمو الإيرادات في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%، منوها بأن ارتفاع إيرادات النفط والغاز يعد دليلا على فشل العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث سعى الغرب من خلال وضع سقف لسعر البرميل الروسي إلى تقليص إيرادات الميزانية الروسية.

كانت وكالة "بلومبرج" قد أشارت في تقرير صدر عنها في نهاية فبراير الماضي، إلى أن روسيا تبيع نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي حدده الغرب.