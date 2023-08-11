وأضافت البعثة عبر قناتها على تطبيق تليجرام، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 50 مرة، مستخدمة في ذلك قذائف مدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم، وقذائف عنقودية وقذائف صواريخ متعددة الإطلاق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت أن القصف أسفر عن تدمير 22 مبنى سكنى، بالإضافة إلى تدمير منشآت بنية تحتية مدنية.