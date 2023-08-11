اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى يوضح أهمية زراعة واستخدام "البوص" فى مصانع الغزل والنسيج

الجمعة، 11 أغسطس 2023 09:00 ص
خبير اقتصادى يوضح أهمية زراعة واستخدام "البوص" فى مصانع الغزل والنسيج نبات البوص " البامبو "
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد هشام العوضى ، خبير صناعة الغزل والنسيج، أن هناك العديد من النباتات الهامة المنزرعة فى مصر، يمكن استخدام خاماتها فى صناعة الغزل والنسيج ، بجانب الأقطان والكتان والألياف الصناعية من البوليستر، ومنها نبات البوص " الغاب" أو البامبو والمنتشر زراعاته طبيعيا علي جانبي الترع والخلجان والمصارف والبحيرات والبرك ،وغالبا ينمو بصورة طبيعية ،وبالتالي من المهم التفكير فى زراعته للصناعة بشكل جدى .
 
أضاف العوضى لـ"اليوم السابع" إن هذا النبات طور كل من الهنود والصينيين صناعته بشكل كبير ، واصبحوا روادا فيه ، لافتا أنهم يصدرون منه بملايين الدولارات  كصناعات نسيجية  مصنعة من البامبو.
 
واقترح العوضى أن يتم الاهتمام بالعلماء الذين لديهم أبحاث مهمة فى الصناعات النسيجية والنباتات ،التى يمكن تحويلها لنسيج ، مما يوفر الخامات بدلا من استيرادها ويزيد الخامات المستخدمة في الصناعة سواء من البوص، أو الياف النخيل والاشجار. الأخري وكلها ثروات تحظى بها مصر بالفعل .
 
أشار  أن صناعة الغزل و النسيج و تطويرها يحتاج شغل وجهد كبير، وكذلك تبني كل المصنعين والعلماء والباحثين،  و دعمهم لنكون في مصاف الدول المتقدمة في صناعة الغزل والنسيج وبالتالي مضاعفة الصادرات وتعظيمها من خلال دخول الأسواق العالمية .
 
 
 

البوص

البامبو

الغاب

الغزل والنسيج

هشام العوضي

صناعة الغزل

الملابس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة