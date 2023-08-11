خبير اقتصادى يوضح أهمية زراعة واستخدام "البوص" فى مصانع الغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام العوضى ، خبير صناعة الغزل والنسيج، أن هناك العديد من النباتات الهامة المنزرعة فى مصر، يمكن استخدام خاماتها فى صناعة الغزل والنسيج ، بجانب الأقطان والكتان والألياف الصناعية من البوليستر، ومنها نبات البوص " الغاب" أو البامبو والمنتشر زراعاته طبيعيا علي جانبي الترع والخلجان والمصارف والبحيرات والبرك ،وغالبا ينمو بصورة طبيعية ،وبالتالي من المهم التفكير فى زراعته للصناعة بشكل جدى .

أضاف العوضى لـ"اليوم السابع" إن هذا النبات طور كل من الهنود والصينيين صناعته بشكل كبير ، واصبحوا روادا فيه ، لافتا أنهم يصدرون منه بملايين الدولارات كصناعات نسيجية مصنعة من البامبو.

واقترح العوضى أن يتم الاهتمام بالعلماء الذين لديهم أبحاث مهمة فى الصناعات النسيجية والنباتات ،التى يمكن تحويلها لنسيج ، مما يوفر الخامات بدلا من استيرادها ويزيد الخامات المستخدمة في الصناعة سواء من البوص، أو الياف النخيل والاشجار. الأخري وكلها ثروات تحظى بها مصر بالفعل .

أشار أن صناعة الغزل و النسيج و تطويرها يحتاج شغل وجهد كبير، وكذلك تبني كل المصنعين والعلماء والباحثين، و دعمهم لنكون في مصاف الدول المتقدمة في صناعة الغزل والنسيج وبالتالي مضاعفة الصادرات وتعظيمها من خلال دخول الأسواق العالمية .