حولت مداخل القرى إلى لوحة فنية.. شاهد الترع بعد تأهيلها فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

مشروع تأهيل وتبطين الترع أحد مشروعات حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ويعد تأهيل الترع واحدا من المشروعات الهامة، التى غيرت شكل القرية ومداخلها، وحافظت على مياه الرى وقضت على مشاكل المزارعين التى ظلوا يعانوا منها كثيرا.

قال مصدر بمديرية الرى أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنية، والعمل بالمشروع يجرى بشكل متوازى هناك مشروعات تم الانتهاء منها واخرى جارى تشطيبها وثانية جارى العمل بها، حيث يتم تسليم تلك المشروعات فى مواعيدها الزمنية المحددة.

فيما قال ضاحى رجب أحد المزارعين، إن أعمال التأهل والتبطين ساهمت بشكل كبير فى توفير مياه الرى، التى كانت تعد مشكلة كبيرة وهى عدم وصول المياه لنهايات الترع، لكن مع مشروع تأهيل وتبطين الترع تم القضاء على المشكلة بشكل نهائى، واصبحت المياه متساوية فى الترع.

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع أحد مشروعات حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه بالإضافة إلى بنى مزار وسمالوط بواقع 102 قرية.



تبطين الترع (1)



تبطين الترع (2)



تبطين الترع (3)



تبطين الترع (4)