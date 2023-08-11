اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

حولت مداخل القرى إلى لوحة فنية.. شاهد الترع بعد تأهيلها فى المنيا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 01:00 ص
حولت مداخل القرى إلى لوحة فنية.. شاهد الترع بعد تأهيلها فى المنيا جانب من تبطين الترع
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروع تأهيل وتبطين الترع أحد مشروعات حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ويعد تأهيل الترع واحدا من المشروعات الهامة، التى غيرت شكل القرية ومداخلها، وحافظت على مياه الرى وقضت على مشاكل المزارعين التى ظلوا يعانوا منها كثيرا. 

قال مصدر بمديرية الرى أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو مترا فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنية، والعمل بالمشروع يجرى بشكل متوازى هناك مشروعات تم الانتهاء منها واخرى جارى تشطيبها وثانية جارى العمل بها، حيث يتم تسليم تلك المشروعات فى مواعيدها الزمنية المحددة. 

فيما قال ضاحى رجب أحد المزارعين، إن أعمال التأهل والتبطين ساهمت بشكل كبير فى توفير مياه الرى، التى كانت تعد مشكلة كبيرة وهى عدم وصول المياه لنهايات الترع، لكن مع مشروع تأهيل وتبطين الترع تم القضاء على المشكلة بشكل نهائى، واصبحت المياه متساوية فى الترع. 

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع أحد مشروعات حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه بالإضافة إلى بنى مزار وسمالوط بواقع 102 قرية.

 

 

تبطين الترع (1)
تبطين الترع (1)

 

تبطين الترع (2)
تبطين الترع (2)

 

تبطين الترع (3)
تبطين الترع (3)

 

تبطين الترع (4)
تبطين الترع (4)

 

تبطين الترع (5)
تبطين الترع (5)

 


حياة كريمة

تأهيل الترع

مشروع تاهيل الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

مزارعو دمياط يستعدون لحصاد القطن.. ونقيب الفلاحين: تبطين الترع ساعدنا كثيرا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:00 ص

"حياة كريمة" تواصل العمل داخل قرى مركز الشهداء فى المنوفية.. انتهاء تنفيذ مشروعات تبطين الترع بنسبة 85% بميزانية قاربت المليار جنيه.. والأهالى: تستهدف الحفاظ على كميات مياه كانت تهدر بسبب تسريب التربة الطينية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:00 ص

تبطين الترع وحملات نظافة وإزالة إشغالات بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ

الإثنين، 07 أغسطس 2023 12:07 م

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بمحافظات مصر

الأحد، 06 أغسطس 2023 02:00 ص

المشروع القومى لتبطين الترع.. تأهيل 269 ترعة بقرى البحيرة بتكلفة 2 مليار جنيه

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة