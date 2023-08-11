حوادث الشرقية.. إصابة شابين فى حادث تصادم وسقوط طفل من الطابق الثانى

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلٍ من: إبراهيم م م، 29 سنة، مقيم بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، مصابًا بخلع بالكتف الأيمن، وأحمد م ق، 31 سنة، مقيم بقرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد، مصابًا بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

أصيب شابين بكدمات وجروح وإصابات متنوعة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.