حوادث الشرقية.. إصابة شابين فى حادث تصادم وسقوط طفل من الطابق الثانى

أصيب شابين بكدمات وجروح وإصابات متنوعة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلٍ من: إبراهيم م م، 29 سنة، مقيم بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، مصابًا بخلع بالكتف الأيمن، وأحمد م ق، 31 سنة، مقيم بقرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد، مصابًا بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهما.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - أبو حماد بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
كما أصيب طفل باشتباه كسر بالفقرات القطنية؛ إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى القرين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود اشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفل عبدالرحمن و، 11 سنة، مقيم ببندر مدينة القرين، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات القطنية.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته، وتم تقديم الإسعافات الأولية له وتحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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